Wjechała na przejazd kolejowy pomimo czerwonego sygnału nadawanego przez sygnalizator

Policjanci z powiatu zgorzeleckiego przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Zdarzenia drogowe, do których na nich dochodzi, są często tragiczne w skutkach. Niestety kierowcy często ignorują obowiązujące przepisy. Takim przykładem jest 46-letnia kierująca skodą, która wjechała na przejazd pomimo czerwonego sygnału nadawanego przez sygnalizator. To niebezpieczne zachowanie zarejestrował wideorejestrator zgorzeleckiej grupy SPEED. Zgodnie z taryfikatorem kierująca została ukarana mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych, a do jej indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych.