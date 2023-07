„Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce” – podsumowanie policyjnych działań Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci prowadzili wczoraj wzmożone działania kontrolne, których celem było utrzymanie bezpieczeństwa na drogach naszego województwa na możliwie najwyższym poziomie. Patrole w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych spotkać można było m.in. w rejonie autostrad A4 i A8 oraz dróg ekspresowych S8, S5 i S3, a wspierali ich piloci statków bezzałogowych. Zadaniem funkcjonariuszy biorących udział w akcji pn. „Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce”, było egzekwowanie od kierujących przestrzegania przepisów ruchu drogowego, z uwzględnieniem zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradzie i drodze ekspresowej, który to obowiązuje od 1 lipca br. Mundurowi skontrolowali łącznie 825 pojazdów, ujawnili ponad 530 różnych wykroczeń, w tym 130 przekroczeń prędkości i blisko 60 związanych z wyprzedzaniem. Zatrzymali także 5 nietrzeźwych kierowców, 3 prawa jazdy oraz 67 dowodów rejestracyjnych…

Nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która to obowiązuje od 1 lipca br. wprowadzono w stosunku do kierujących niektórymi pojazdami lub zespołami pojazdów, ograniczenia przy korzystaniu z autostrad i dróg ekspresowych.

Przypomnijmy!!!

"Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze. Zakazu nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe".

W przypadku, gdy kierujący samochodem ciężarowym wyprzedza na autostradzie lub drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, musi się liczyć z nałożeniem na niego mandatu karnego w wysokości 1000 złotych i 8 punktów karnych. W przypadku popełnienia ponownie tego samego wykroczenia mandat karny wzrasta do 2000 złotych i do konta kierowcy zostanie dopisanych kolejnych 8 punktów karnych.

Mając na uwadze wakacyjny czas i zwiększony ruch pojazdów, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zainicjowali kolejne działania kontrolne. Odbyły się one wczoraj pn. „Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce”, a trwały od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych.

Sporo policyjnych patroli w oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozach przemieszało się po przebiegających przez Dolny Śląsk odcinkach autostrady A4 i A8 oraz dróg ekspresowych S8, S5 i S3. Wspierali ich piloci bezzałogowych statków powietrznych typu ,,dron’’, aby jeszcze skuteczniej współdziałać w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Kierowcy, którzy ignorowali obowiązujące przepisy m.in. w kwestii przekroczeń prędkości, przewozu osób i ładunków, a przede wszystkim zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, musieli się liczyć z konsekwencjami swojego zachowania.

Mundurowi skontrolowali łącznie 825 pojazdów i ujawnili ponad 530 różnych wykroczeń, w tym 130 przekroczeń prędkości oraz blisko 60 związanych z wyprzedzaniem. Zatrzymali także 67 dowodów rejestracyjnych, 3 prawa jazdy oraz wyeliminowali z ruchu 5 nietrzeźwych kierowców.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu