Wyjątkowy dowódca wyjątkowego pododdziału – mł. insp. Wojciech Żmija Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontterrorystycznego Policji we Wrocławiu, sportowiec, a przede wszystkim człowiek chętnie pomagający młodszym służbą kolegom. Wielokrotnie wyróżniany oraz nagradzany m.in. za to, że zawsze z pełnym zaangażowaniem i niejednokrotnie z narażeniem życia, podejmuje wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa innych. Prywatnie, dzięki swojej determinacji oraz wielogodzinnym treningom, dołączył do światowej czołówki zawodników karate, zdobywając wielokrotnie tytuł Mistrza Polski, Czech oraz Europy Open i Kata, a także podczas Mistrzostw Świata w Tokyo, tytuł V-ce Mistrza Masters po walce full contakt w Karate Kyokushin. W służbie na terenie dolnośląskiego garnizonu jest od 28 lat, wyłącznie w strukturach kontrterrorystczych. Odznaczony dwukrotnie przez Prezydentów RP Krzyżem Zasługi, a ostatnio w trakcie uroczystości Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z okazji Święta Policji, jako jeden z sześciu policjantów w kraju, otrzymał także Odznakę Honorową Służby Kontrterrorystycznej.

We wtorek, na terenie siedziby Muzeum Katyńskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” zorganizowana z okazji Święta Policji oraz 104. rocznicy powołania Policji Państwowej. Wzięli w niej udział m.in. nadinsp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Michał Prószyński - Szef Gabinetu Politycznego MSWiA , Pan Michał Kuczmierowski - Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Pan Jacek Jastrzębski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz gospodarz i Dyrektor Muzeum Katyńskiego Pan Sławomir Frątczak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele kadry kierowniczej Policji, jednostek wojskowych i innych służb mundurowych współpracujących ze służbą kontrterrorystyczną, a także dowódcy SPKP w kraju, w tym mł. insp. Wojciech Żmija z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Uroczystego wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe dokonali nadinsp. Roman Kuster wraz z nadinsp. Dariuszem Ziębą, a jedno z nich ,,Odznakę Honorową Służby Kontrterrorystycznej’’ otrzymał szef dolnośląskiego SPKP - mł. insp. Wojciech Żmija. Policjant znalazł się w gronie 6 funkcjonariuszy wchodzących w skład struktur kontrterrorystczych, którzy otrzymali to wyjątkowe wyróżnienie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom ,,Odznakę Honorową Służby Kontrterrorystycznej’’ nadaje się policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, za inicjowanie i organizowanie działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu lub za wspieranie działań Policji w tym zakresie.

Mł. insp. Wojciech Żmija, od 5 lat Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontterrorystycznego Policji we Wrocławiu, zasłużył na nią swoją postawą w codziennej służbie pełnionej już od 28 lat, która to staje się niejednokrotnie wzorem dla młodszych służbą kolegów. Za działania w specjalnie ciężkich i niebezpiecznych warunkach, wykazanie się wyjątkową odwagą i narażanie życia lub zdrowia, policjant był już dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Chętnie podejmuje się najtrudniejszych zadań i skutecznie koordynuje działania z lądu, wody i powietrza realizowane przez swoich policjantów z sekcji bojowych. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego województwa na możliwie najwyższym poziomie.

Prywatnie, od wielu lat jest też wyczynowym sportowcem, a jago determinacja oraz pot wylany podczas wielogodzinnych treningów, doprowadził go do światowej czołówki zawodników karate. Wrocławski policjant ma za sobą udział w wielu zawodach sportowych w kraju i poza jego granicami. Zaczął od wygrania pierwszego w swoim życiu turnieju karate, czyli Mistrzostw Polski Policji w Szczytnie, gdzie otrzymał wówczas puchar z rąk Prezydenta RP przyznawany dla najlepszego zawodnika. Było to mocno motywujące i później przyszły kolejne osiągnięcia sportowe, w tym m.in. podczas Mistrzostw Polski, Czech, Niemiec i Europy w kategorii Open i Kata oraz Mistrzostw Świata w Tokyo, gdzie w walce full contakt w Karate Kyokushin zdobył tytuł V-ce Mistrza Masters.

Jak sam twierdzi ,,połączenie sportowej pasji z działaniami na rzecz bezpieczeństwa innych, dają olbrzymią satysfakcję i sporo siły do pracy każdego dnia’’. Swój zapał i doświadczanie zawodowe przekazuje chętnie też podległym mu policjantom, by mogli razem tworzyć skuteczny team.