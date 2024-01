Nowi dolnośląscy policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania Powrót Drukuj ,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (...) – m.in. takie właśnie słowa podczas uroczystego ślubowania wypowiedzieli dziś nowi policjanci, którzy zasilili szeregi dolnośląskiej Policji. Stan osobowy garnizonu powiększył się o kolejnych 40 policjantów, w tym 16 kobiet. Funkcjonariusze pojadą teraz na kurs podstawowy do szkół Policji w kraju i później wrócą do swoich jednostek macierzystych. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, a w uroczystości oprócz kadry kierowniczej i nowych funkcjonariuszy, brali udział najbliżsi i rodziny nowych adeptów policyjnego rzemiosła.

Generał podczas swojego wystąpienia przekazał młodym policjantom kilka jakże ważnych słów na temat służby w Policji. Podkreślił, jak istotny w życiu funkcjonariusza jest dzień, kiedy wypowiada rotę ślubowania, a później jej słowa towarzyszą mu cały czas. Jest to przyrzeczenie składane na rzecz całego społeczeństwa, ogromny zaszczyt, ale i też obowiązek powiązany z odpowiedzialnością. Szef dolnośląskich policjantów złożył również podziękowania rodzinom za wsparcie, życząc młodym policjantom szczęścia i powodzenia w realizacji zadań służbowych.

Głos zabrał także asp. szt. Roman Buczkowski z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ

Policjantów województwa dolnośląskiego, który pogratulował podjęcia tej bardzo ważnej, trudnej życiowej decyzji, jaką jest wstąpienie do służby i zaoferował wszelką pomoc ze strony NSZZ Policjantów.

Nie zabrakło też słów otuchy i duchowego wsparcia ze strony kapelanów dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka oraz ks. protojereja Grzegorza Cebulskiego, którzy życzyli młodym funkcjonariuszom m.in. błogosławieństwa i ochrony na każdą godzinę życia oraz służby.

Łącznie stan osobowy naszego garnizonu w roku 2023 powiększył się łącznie o blisko 300 funkcjonariuszy, a podczas dzisiejszego naboru dołączyło do nas dodatkowych 40 policjantów, w tym 16 kobiet. Wszyscy po ukończeniu kursu podstawowego trafią do swoich jednostek macierzystych, w tym m.in.: do Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Bolesławca, Głogowa, Góry, Jawora, Kamiennej Góry, Kłodzka, Lubina, Oławy, Polkowic, Środy Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Ząbkowic Śląskich i Złotoryi. Część z młodych mundurowych służbę pełnić będzie także w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.

Wszystkim nowo przyjętym policjantom serdecznie gratulujemy, a ponieważ kolejne przyjęcia zostały zaplanowane już na dzień 4 marca 2024 roku, zapraszamy kandydatów do zapoznania się z warunkami służby w Policji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce SŁUŻBA w Policji. Poradą telefoniczną służą także pracownicy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którego siedziba mieści się przy ul. Połbina 1.

Komplet dokumentów złożyć można osobiście lub w komendach miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. Informujemy, że każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje na start uposażenie w wysokości 4930 złotych netto, a Ci funkcjonariusze, którzy nie ukończyli 26 roku życia - 5300 złotych netto. Natomiast policjanci pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdy już zakończą kurs podstawowy, otrzymają uposażenie w wysokości 5750 złotych netto, a funkcjonariusze mający powyżej 26 lat - 5320 złotych netto.