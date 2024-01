Za nami ferie na Dolnym Śląsku, więc nadszedł czas na podsumowanie wieloobszarowych policyjnych działań Data publikacji 29.01.2024 Powrót Drukuj Dolnośląscy funkcjonariusze na drogach naszego województwa prowadzili przez ostatnie kilkanaście dni intensywne czynności prewencyjno-kontrolne, a w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży działania profilaktyczne m.in. z udziałem policjantów pełniących służbę na stokach. Bezpieczeństwo to bowiem bardzo ważna sprawa, szczególnie w okresie wypoczynku, kiedy część osób korzystających z uroków białego szaleństwa zapomina o jego podstawowych zasadach. Mundurowi przeprowadzili w tym czasie także ponad 20,5 tys. interwencji, skontrolowali blisko 10 tys. kierowców i wyeliminowali z ruchu 311 nietrzeźwych jego uczestników, a także zatrzymali ponad 1,1 tys. sprawców różnych przestępstw i 663 osoby poszukiwane. Ferie były także doskonałą okazją do wielu rozmów o bezpieczeństwie i udziału oraz organizacji wydarzeń je promujących…

Jak wszyscy wiemy ,,Piraci drogowi’’ są zagrożeniem dla nas wszystkich, a przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących jest szczególnie niebezpieczne, tym bardziej podczas zimowej aury i w okresie wzmożonego ruchu pojazdów z uwagi na czas ferii na Dolnym Śląsku, który to właśnie dobiegł końca. Brawura prowadzić może bowiem do tragicznych i nieodwracalnych w skutkach zdarzeń, które to wprawdzie zaistniały i w tym roku na dolnośląskich drogach, ale było ich mniej niż w roku ubiegłym.

Kilkunastodniowe działania policjantów miały na celu nie tylko ujawnianie sprawców wykroczeń nagminnie łamiących przepisy ruchu drogowego, ale również napiętnowanie ich negatywnych zachowań. Wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie, wszelkim użytkownikom pojazdów oraz osobom przemieszczającym się pieszo.

W ramach prowadzonych akcji prewencyjno-kontrolnych policjanci dokonali kontroli blisko 10 tysięcy pojazdów. Wśród nich znaleźli się oczywiście kierowcy nieprzestrzegający obowiązujących ograniczeń prędkości i innych przepisów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo oraz 311 nietrzeźwych, którzy to za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem.

W ręce funkcjonariuszy wpadły też 663 osoby poszukiwane oraz zatrzymano na gorącym uczynku 1137 sprawców różnych przestępstw. Policjanci przeprowadzili też 20596 interwencji, a także wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz turystami wypoczywającymi na Dolnym Śląsku. Szeroko pojęte bezpieczeństwo, to bardzo ważna sprawa nie tylko dla dolnośląskich funkcjonariuszy, ale i też innych służb za nie odpowiedzialnych, więc nie obeszło się bez współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Pożarną, Strażą Miejską. Wspólne czynności realizowane były również z GOPR-em, Strażą Leśną i Rybacką oraz innymi podmiotami.

Z uwagi na spory ruch na stokach i w innych miejscach zimowego wypoczynku, mundurowi działali intensywnie w tzw. patrolach narciarskich, aby być jeszcze bliżej miejsc, gdzie może potrzebne być wsparcie oraz pomoc. Tego typu patrole spotkać można było w większych i mniejszych dolnośląskich zimowych kurortach. Na szczęście obeszło się bez poważniejszych incydentów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo turystów.

Podczas tych intensywnych dwóch tygodni funkcjonariusze wielokrotnie mieli okazję pokazać, że motto „Pomagamy i chronimy”, to nie tylko pusty frazes, ale idea przyświecająca policjantom każdego dnia służby. Doskonale obrazuje to sytuacja z Wałbrzycha, gdzie mundurowi po otrzymaniu sygnału, że w jednym z lokali na terenie miasta znajduje się mężczyzna, który najprawdopodobniej potrzebuje pomocy, zadziałali błyskawicznie. Siłowo weszli do mieszkania, by ratować poszkodowanego. Do czasu przyjazdu medyków policjanci udzielali seniorowi niezbędnej pomocy i nadzorowali jego czynności życiowe.

Podsumowując ferie na Dolnym Śląsku nie można też zapomnieć o niedzieli 28 stycznia br., kiedy to w wielu miastach na terenie całego województwa, policjanci z różnych pionów dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy kwestujących na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło również funkcjonariuszy biorących czynny udział w piknikach oraz obsługujących stoiska promocyjne, gdzie mundurowi prezentowali nowoczesne policyjne pojazdy i specjalistyczny sprzęt. Były to zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, pojazdy specjalistyczne. Działania te były doskonałą okazją do wsparcia tegorocznego WOŚP, a także okazją do porozmawiania z funkcjonariuszami.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło: KMP Wałbrzych, KMP Wrocław, KMP Legnica, KMP Jelenia Góra,

KPP Bolesławiec, KPP Kłodzko, KPP Lubań, KPP Lubin, KPP Złotoryja, KPP Głogów

