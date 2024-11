Marzenia się spełniają! Ty też tak twierdzisz? Zobacz film i przeczytaj tekst, a później zostań jednym z Nas… Powrót Drukuj Znajdując się u progu dorosłości, stoimy przed poważnymi wyborami, które będą miały wpływ na nasze dalsze życie. Wielu z nas wówczas szuka swojej drogi życiowej, zastanawiając się, jaki zawód wybrać. Doskonałym wyborem jest bez wątpienia służba w granatowym mundurze. To gwarancja stabilnego zatrudnienia, pracy dającej wiele satysfakcji oraz oferującej możliwość rozwoju. Do tego zarobki, które na starcie kariery po ukończeniu 26 roku życia wynoszą około 5 073,82, a dla osoby do 26 roku życia około 5 464,82. Oczywiście służba w naszej formacji to również dobry wybór dla tych, którzy podejmowali pracę, być może nawet kilkukrotnie zmieniając miejsce zatrudnienia w poszukiwaniu czegoś pasjonującego, a jednocześnie gwarantującego godne zarobki, stabilne warunki pracy i możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Dzieci podczas zabaw często wcielają się w role osób dorosłych lub swoich ulubionych bohaterów. Kierują się wtedy własną, niezmąconą jeszcze światem dorosłych wrażliwością. Duża część z nich chce pomagać innym lub wręcz ratować ich z opresji. Właśnie tak, jak robią to ich książkowi lub telewizyjni bohaterowie. Później postaci te zmieniają się, a dzieci szybko dorastają i stoją przed prawdziwie trudnymi wyborami. Zadają sobie wtedy niejednokrotnie pytanie, czy iść za marzeniami, czy wybrać bardziej bezpieczną, ale spokojną drogę.

Satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi bywa bezcenna, a stabilne zatrudnienie i możliwość stałego rozwoju, zagwarantuje bezpieczeństwo Twojej rodzinie. Niemniej, to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Jeśli szukasz zmian w swoim dotychczasowym życiu i jesteś gotów na prawdziwe wyzwania, a także myślisz poważnie o swojej przyszłości, ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Dowiedz się, jakie mógłbyś otrzymywać wynagrodzenie i co tak naprawdę musisz zrobić, aby zostać policjantem.

Krok pierwszy

Kontakt z pracownikami Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują kandydatów w budynku przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, albo z pracownikiem z dowolnej komendy miejskiej lub komendy powiatowej w pobliżu miejsca zamieszkania.



KLIKNIJ – POZNASZ ADRESY I TELEFONY DO KOMEND MIEJSKICH ORAZ POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO



Zanim pójdziesz na spotkanie

Ponieważ zawsze warto być odrobinę przygotowanym do rozmowy, proponujemy zatem, abyś przeczytał kilka informacji na temat służby w Policji oraz procesu samej rekrutacji, a wtedy będziesz wiedział, co dokładnie Cię interesuje i co jeszcze chcesz wiedzieć. Wszelkie informacje znajdziesz w linku KLIKNIJ, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ NA STRONĘ ZE SZCZEGÓŁAMI



Jaka jest służba w Policji



Zwróć uwagę na to, że służba w naszych szeregach, daje na co dzień niepowtarzalną szansę rozwoju zawodowego, a liczna oferta szkoleń resortowych, stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Możesz być policjantem w pionie prewencji, kryminalnym lub logistyki, a ilość stanowisk, które czekają być może właśnie na Ciebie i różnorodność zadań, jakie będziesz mógł wykonywać w służbie sprawi, że mimo upływu lat, nie będziesz się nudził.



Jakie powinieneś mieć wykształcenie i czy będziesz mógł kontynuować rozpoczętą edukacje



Niezależnie od wykształcenia, jakie obecnie posiadasz (minimum średnie), możesz wstąpić do służby i nadal kontynuować edukacje na wybranym przez siebie kierunku. Jeśli rozpocząłeś już wcześniej naukę, przełożeni postarają się dostosować Twój grafik służby tak, abyś mógł ją kontynuować. Jeśli nie, zawsze możesz rozważyć rozpoczęcie nieodpłatnej edukacji i skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.



Nasza formacja i zawód Policjant



Pamiętaj, że zostając policjantem, staniesz się członkiem ponad 100-tysięcznej formacji, której głównym celem jest pomaganie obywatelom i dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wymagający i dający też dużo w zamian. Codzienna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i niejednokrotnie wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy - bywa przecież bezcenna.



Co dalej po pierwszej rozmowie



Przyjęte obecnie rozwiązania prawne, umożliwiają kandydatom do służby w Policji osobisty kontakt z pracownikiem komórki do spraw doboru, który chętnie podpowie, jakie dokumenty należy złożyć, aby przejść do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.



Jakie będą etapy procesu rekrutacji



Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU WIEDZY



Test sprawności fizycznej

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ



Test psychologiczny

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU PSYCHOLOGICZNEGO



Rozmowa kwalifikacyjna

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ



Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOMISJI LEKARSKIEJ



Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych



Kto może pełnić służbę w Policji



• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• korzystający z pełni praw publicznych,

• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.



Ile będziesz zarabiał, niosąc pomoc innym i dbając o ich bezpieczeństwo



Na wysokość pensji mundurowego ma również wpływ wysługa lat. Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia za pracę osoby, która nie ukończyła 26 roku życia, nie jest potrącany podatek dochodowy.



• Kursant (I grupa zaszeregowania) w stopniu posterunkowego przed ukończeniem 26 roku życia podczas pobytu na kursie podstawowym, gdzie ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie około 5464,82, a dla osoby po ukończeniu 26 roku życia około 5 073,82.

• Policjant (II grupa zaszeregowania) przed ukończeniem 26 roku życia w stopniu starszego posterunkowego - 5849,39​​​​​​​, a po ukończeniu 26 roku życia 5 408,39.

Czy funkcjonariusz oprócz pensji otrzymuje jeszcze inne dodatki



Policjanci otrzymują między innymi:



• nagrodę roczną, czyli tzw. trzynastkę i jest ona w wysokości jednej uśrednionej pensji,

• ekwiwalent wysokości od około 1900 do blisko 2400 złotych (w zależności od miejsca pełnienia służby) rocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów umundurowania, bo pierwszy komplet otrzymują bezpłatnie,

• coroczną dopłatę do wypoczynku w wysokości około 480 złotych na członka rodziny,

• jednorazowy dodatek na zagospodarowanie (w wysokości średniej pensji), który otrzymywany w momencie przejścia ze służby przygotowawczej do służby stałej, czyli po 3 latach pracy,

• jednorazowy dodatek na zakup mieszkania w wysokości około 6612 złotych na osobę w rodzinie, a policjanci nieposiadający mieszkania, którzy są już w służbie stałej, czyli po 3 latach - mogą otrzymywać wsparcie comiesięczne w wysokości około 280 złotych, a w przypadku posiadania rodziny około 530 złotych.

• funkcjonariusze, którzy do swojej jednostki dojeżdżają z innej miejscowości, mogą także otrzymać zwrot kosztów biletu komunikacji zbiorowej.





Jeżeli dokładnie zapoznałeś się z informacjami znajdującymi się powyżej, sam możesz wyciągnąć własne wnioski, czy służba w Policji jest tym, co chciałbyś robić w przyszłości. Każdego dnia daje dużo satysfakcji z niesienia pomocy innym, ale też pozwala rozwijać swoje pasje i zapewnić byt własnej rodzinie.



Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu