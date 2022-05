Nowe radiowozy wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji (FILM) Data publikacji 05.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Polska Policja stale rozwija się i modernizuje, w tym także w obszarze wykorzystywanych w codziennej służbie środków transportu. Pojazdy służbowe są bowiem niezbędne do właściwego wykonywania powierzanych policjantom zadań, a ich najważniejszą cechą powinna być niezawodność. Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, stale realizują różnego rodzaju zadania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa oraz kraju i to właśnie oni otrzymali do swoje dyspozycji 7 nowych furgonów marki MAN. Zobacz, jak się prezentują…

W ostatnim czasie do policjantów z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji trafiło 7 wielozdaniowych furgonów marki MAN, które zamówione zostały w ramach zakupu centralnego realizowanego przez Komendę Główną Policji.

Nowe oznakowane pojazdy służbowe są w pełni wyposażone i mogą przewozić 7 osób. Posiadają między innymi światła wykonane w technologii LED, kamerę cofania, system multimedialny z 7-calowym wyświetlaczem gwarantującym dotykową obsługę oświetlenia wewnętrznego oraz klimatyzacji, a także porty USB do ładowana różnego rodzaju urządzeń. Radiowozy mają pełen system okratowania zabezpieczający szyby, co jest istotne np. podczas działań zmierzających do przywrócenia naruszonego porządku prawnego w trakcie imprez podwyższonego ryzyka. Napędzane są 4-cylindrowymi silnikami diesla o pojemności 1968 cm3 i mocy 177 KM. Jest to obecnie najmocniejszy wariant MAN-a, w wersji TGE.

Obejrzyj film i zobacz, jak się prezentują. Jeśli sam chciałbyś jeździć jednym z nich, kliknij poniższy link i przeczytaj informacje dla przyszłych policjantów. Może to jest ten czas, żeby zmienić coś w swoim życiu i zacząć pomagać innym.



ZOSTAŃ DOLNOŚLĄSKIM POLICJANTEM

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu