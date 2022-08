Zobacz, jak ćwiczą policyjni kontrterroryści z Dolnego Śląska Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szkolenia jednostek kontrterrorystycznych Policji muszą odbywać się w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych. Im więcej tego typu akcji mają za sobą policjanci, tym większa jest ich skuteczność w trakcie realizacji działań w realu. Dlatego, tak ważnym elementem służby są wszelkiego rodzaju ćwiczenia funkcjonariuszy. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu zawsze korzysta z każdej możliwości doskonalenia własnych umiejętności, tym razem kontrterroryści zdecydowali się pokazać trochę tego, co robią i do czego pozostają w pełnej gotowości… Zaprosili więc do udziału specjalistów od rejestracji obrazu z wykorzystaniem dronów…

Pododdziały kontrterrorystyczne to elitarne jednostki Policji, których funkcjonariusze działają wszędzie tam, gdzie sytuacja jest bardzo niebezpieczna i zagrożone jest życie oraz zdrowie wielu osób, a także niezbędne jest np. zatrzymanie najniebezpieczniejszych przestępców. Ich doskonałe wyszkolenie, najnowocześniejsze wyposażenie i kierunkowa specjalizacja w neutralizacji najpoważniejszych zagrożeń, są gwarancją skutecznych działań bojowych. Żeby jednak to było możliwe, konieczne są nieustanne szkolenia, które kontrterroryści systematycznie realizują. Tym razem funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, do udziału w ćwiczeniach zaprosili specjalistów z zakresu rejestracji obrazu z wykorzystaniem dronów.

Koniecznie zobacz film, a jeżeli chciałbyś dołączyć do grona najlepszych, kliknij link poniżej

