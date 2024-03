Kolejni nowi policjanci zasilili szeregi dolnośląskiej garnizonu Powrót Drukuj ,,Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (...)” – m.in. właśnie te słowa w trakcie uroczystego ślubowania, które miało miejsce w niezwykle ważnym miejscu Wrocławia, wypowiedzieli nowi funkcjonariusze Policji. Stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się tym samym o 21 policjantek i 14 policjantów, którzy po kilkumiesięcznym szkoleniu podstawowym, trafią do służby w swoich jednostkach terenowych. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, a w uroczystości udział wzięli także: Wicewojewoda Dolnośląski Pan dr Piotr Kozdrowicki, Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Pan Bartłomiej Bajak oraz przedstawiciele kadry kierowniczej i oczywiście nowi funkcjonariusze wraz z rodzinami.

Dolnośląski garnizon Policji przyjął w swoje szeregi kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy. Słowa roty ślubowania wypowiedzieli oni podczas wczorajszej uroczystości, którą po raz kolejny zorganizowano na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się złożeniem meldunku nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości. Następnie wydano stosowne komendy i sygnały do wciągnięcia flagi Polski na maszt, by wspólnie odśpiewać hymn Rzeczypospolitej Polskiej i móc przystąpić w dalszej części do punktu kulminacyjnego apelu, czyli ślubowania młodych policjantów.

W momencie, kiedy słowa roty zostały już wypowiedziane, nastąpiło wręczenie aktów ślubowania funkcjonariuszom, które to mieli zaszczyt odebrać z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego. Po zakończeniu tej części apelu, przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe.

Do policjantów zwrócił się Wicewojewoda Dolnośląski Pan dr Piotr Kozdrowicki, który bardzo serdecznie pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom złożenia ślubowania i życzył im, aby ich służba dla Rzeczypospolitej oraz obywateli przebiegała bezpiecznie oraz była satysfakcjonująca. Zapewnił również o pełnym wsparciu, na jakie mogą liczyć mundurowi ze strony przedstawicieli administracji rządowej.

Do młodych adeptów sztuki policyjnej zwrócił się również nadinsp. Paweł Półtorzycki - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wyjątkowość tego dnia, kiedy młodzi policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania, symbolicznie wstępując tym samym w szeregi Policji. Szef dolnośląskiego garnizonu zaznaczył, że od tego momentu młodzi funkcjonariusze są zobowiązani, by stać na straży bezpieczeństwa każdego obywatela naszego kraju, każdego jego mieszkańca, co stanowi niezwykły obowiązek, ale także wielki zaszczyt połączony z ogromną odpowiedzialnością. Pan Generał podziękował również bliskim policjantów za ich wyrozumiałość i wsparcie, a kończąc swoją wypowiedź, życzył funkcjonariuszom policyjnego szczęścia, żeby po każdej służbie wracali bezpiecznie do domu, w którym czekać będą na nich bliscy.

W ceremonii ślubowania udział wzięli także: Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Pan Bartłomiej Bajak, I Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego asp. szt. Roman Buczkowski, ksiądz mitrat Grzegorz Cebulski, Koordynator Oddziału we Wrocławiu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Piotr Kacprzyński oraz komendanci miejscy i powiatowi z garnizonu dolnośląskiego, których podlegli policjanci zostali przyjęci do służby. Na placu przy Centrum Historii Zajezdnia zgromadzili się także członkowie rodzin funkcjonariuszy wraz z dziećmi, które były wyraźnie zainteresowane tym wydarzeniem i wszyscy chętnie robili sobie z policjantami pamiątkowe zdjęcia.

Wszyscy nowo przyjęci policjanci po ukończeniu kursu podstawowego trafią do swoich jednostek macierzystych, w tym m.in.: 5 funkcjonariuszy do Głogowa, 4 do Wrocławia, 3 do Wałbrzycha, Świdnicy i Zgorzelca, po 2 do Dzierżoniowa i Lubina, a także po 1 do Bolesławca, Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Lubania, Kłodzka, Legnicy, Oleśnicy, Oławy, Strzelina, Trzebnicy oraz Złotoryi. Część młodych policjantów służbę pełnić będzie także w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której muzycy zgodnie z policyjnym ceremoniałem zagrali stosowne sygnały, marsze oraz oczywiście hymn.

Kolejne przyjęcia policjantów zostały zaplanowane na kwiecień, lipiec, wrzesień, październik oraz grudzień 2024 roku, więc serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do zapoznania się już teraz z warunkami służby w Policji. Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje na start uposażenie w wysokości 5129 złotych netto, a Ci funkcjonariusze, którzy nie ukończyli 26 roku życia - 5528 złotych netto. Natomiast policjanci pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdy już zakończą kurs podstawowy otrzymają uposażenie w wysokości 5983 złotych netto, a funkcjonariusze mający powyżej 26 lat - 5524 złotych netto. Informacje szczegółowe znajdują się w na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA/SŁUŻBA W POLICJI.

Wszystkim nowo przyjętym policjantom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych latach tej niełatwej, ale jakże niezwykle satysfakcjonującej służby.